Шапаренко может покинуть "Динамо"

Шапаренко не имеет игровой практики в составе "Динамо"

Шапаренко может уйти в аренду ради игровой практики.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко может пополнить состав луганской Зари, сообщает Sport.ua.

20-летний футболист вчера уже провел переговоры с тренерским штабом луганчан в "President Hotel" в Киеве. Об их результатах пока неизвестно.

В новом сезоне Шапаренко не попадает в состав основной команды киевского "Динамо". Тренер киевлян Александр Хацкевич объяснил отсутствие игрока и его игру за дубль высокой конкуренцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8 главных выводов матча "Динамо" - "Шахтер": заслуженная победа "горняков"

В течение предыдущего сезона Николай принял участие в 33 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи.