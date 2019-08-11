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воскресенье, 11 августа 2019 09:40

Шапаренко может покинуть "Динамо"

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Шапаренко может покинуть &quot;Динамо&quot;
Шапаренко не имеет игровой практики в составе "Динамо"

Шапаренко может уйти в аренду ради игровой практики.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко может пополнить состав луганской Зари, сообщает Sport.ua.

20-летний футболист вчера уже провел переговоры с тренерским штабом луганчан в "President Hotel" в Киеве. Об их результатах пока неизвестно.

В новом сезоне Шапаренко не попадает в состав основной команды киевского "Динамо". Тренер киевлян Александр Хацкевич объяснил отсутствие игрока и его игру за дубль высокой конкуренцией.

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В течение предыдущего сезона Николай принял участие в 33 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативных передачи.

https://sportarena.com
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Дата
11
августа

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