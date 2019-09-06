Шапаренко может перейти в немецкий гранд

Шапаренко зимой может перебраться в Германию

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов менхенгладбахской "Боруссии".

Как сообщает "Footballtransfer", германский клуб пока следит за 20-летним украинцем и планирует трансфер на зиму. Поскольку Шапаренко в последнее время не попадает в стартовый состав киевлян, "Боруссия" рассчитывает потратить на эту сделку не более 3 млн евро.

Летом интерес к Шапаренко проявляли различные клубы. По сообщениям СМИ на полузащитника претендовала "Заря", сербский "Партризан" и бельгийские клубы.

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Николай Шапаренко перешел в "Динамо" летом 2015 года с "Мариполя". В 2017 году привлекаться в первую команду "Динамо" во времена работы Александра Хацкевича, но последнее время не попадает даже в заявку команды.