Санкт-Галлен просыпается ближе к обеду

Санкт-Галлен, где сегодня будет играть киевское "Динамо" - город в северо-восточной части Швейцарии. Если ехать из немецкого аэропорта Фридрихсхафен вдоль Боденского озера, то путешествие будет более длительным, нежели перелет самолетом из Киева. Хотя расстояние каких-то 90 километров.

Автобус проезжает по территории трех государств - Германии, Австрии и Швейцарии. В Санкт-Галлен едем высоким берегом, где слева - горы, а справа - озеро, похожее на море.

По самому 75-тысячному городу едем минут 20. Журналистов размещают в гостинице "Рэдиссон Блю". Окна комнаты выходят прямо на пивзавод.

Вечером среды пускается тропический ливень. Но мы заскакивает в автобус, потому что должны увидеть тренировки и услышать пресс-конференцию тренеров и игроков. На выходе из автобуса - приятная неожиданность. Табличка с эмблемой "Динамо" и надписью латиницей. Однако первое впечатление обманчиво. Надпись на самом деле украинская. "Паркинг отведен для киевского "Динамо". Добро пожаловать!"

Стадион "Кибунпарк" - симпатичная арена, рассчитанная на 20 тыс. зрителей, примостилась прямо под горой. По дороге из центра города проезжаем над обрывом.

"Спокойно, это Швейцария. Здесь никогда ничего не случается", – думаю.

Весь четверг изучаю город. Сначала бегу в супермаркет и покупаю шоколад и сыр. Сыр дорогой, как и должно быть - от 19 до 29 евро за килограмм (540-810 грн). Впрочем, можно купить маленькими кусочками хорошего и разного.

Шоколад дорог. Продавец рекомендует старую фирму Gailler. Самая дешевая 100-граммовая плитка - 2,20 евро (60 грн). Самый дорогой - 4,45 евро (130 грн). Есть еще 700-граммовые шоколадки от 8 до 9 евро (220-240 грн).

Выхожу из магазина и вижу встроенную в стену скульптуру - два скелета за стеклом синхронно двигают конечностями. Подбегаю, снимаю, фотографирую. Мужчина, стоя в стороне, улыбается.

В магазине одежды покупаю вполне приличные джинсы с двумя карманами у колен всего за 19 евро. Сожалею, что накануне отъезда купил в Украине новые туфли. Шикарные мужские кожаные туфли здесь можно купить за 59 евро - 1700 грн.

Санкт-Галлен просыпается где-то ближе к обеду. К тому времени все улицы почти безлюдны.

Поражает количество кафе, баров и ресторанов. Кажется, что никто туда не ходит. Только в центре возле аббатства святого Галла сидят несколько посетителей на террасах.

Местный транспорт - отдельная песня. Троллейбусы, трамваи и автобусы - длинные, большие и очень яркие. Когда троллейбус останавливается, двери не открываются автоматически, как мы привыкли. Пассажир подходит, нажимает кнопку и тогда двери открываются. Нету пассажиров - нет проблем. Экономия, Европа.

Памятник на центральной площади похож на фигуру Сильвио Брабо в Антверпене. Тоже какие-то женщины, змеи и вода. Нет только отрубленной руки великана Антигона.

К собору святого Галла иду не центральной улице, а тихой окраиной. Хотя здесь все тихо. Вдруг неожиданность - раритетный ситроен, неизвестно какого года выпуска.

Натыкаюсь на величественное здание библиотеки местного университета. Уже у самого собора - балкончик, резной с дерева. Тоже произведение искусства.

Собор поражает. Высоченный, величественный он стоит у гор, словно великан с руками-крестами. Пытаюсь карабкаться дальше вверх. Вот река, сбегает с горы и когда крутила местный мельница. Сейчас здесь фуникулер поднимет желающих прямо на гору.

А сколько здесь ступеней! Между дворами, домами и просто в горы. Будто весь город скачет по этим ступеням.

Горы вовсе не величественны. Немного похожи на Карпаты. Хотя дальше за ними - настоящая каменная стена. Однако скалистых вершин еще не видно.

Поражает отношение швейцарцев к деревьям - под нашим отелем растет толстенная сосна. Ей лет 300, не меньше. В центре площади у собора - древний вяз. У него повышение и лавочки. Какая-то девушка просидела там в одиночестве несколько часов.

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Вечереет и я спешу в отель. В 19:45 - выезд на игру "Лугано" - "Динамо".