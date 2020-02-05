Самый желанный соперник Ломаченко угодил в тюрьму

В последнем бою Джервонта Дэвис выглядел не очень убедительно

Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) арестован полицией Корал Гейблс, Майами, Флорида.

1 февраля американец, не желая того, стал звездой интернета. В сеть попало видео, где он во время благотворительного баскетбольного матча начал кричать на свою бывшую девушку Андретту Смузерс, которая является матерью его дочери, схватил ее за горло и вывел из зала. По данным ESPN Дэвис арестован. Сообщает xsport.ua

"В результате продолжающегося расследования, после получения уведомления от социальных сетей и жертвы, 1 февраля Дэвис был замечен в рукоприкладстве по отношении к своей бывшей девушке, с которой у них есть ребенок.

Дэвис добровольно пришел в отделение полиции Корал Гейблс и сдался детективам, которые занимаются этим делом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко в возрасте. Я бы подрался с ним – Дэвис

Украинец Василий Ломаченко ранее говорил, что Джервонта Дэвис для него является самым желанным соперником. Промоутер Боб Арум заявил, что готов организовать Василию Ломаченко бой с Дэвисом в любой момент.