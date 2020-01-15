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среда, 15 января 2020 09:21

Самый известный фанат киевского "Динамо" пребывает в шаге от смерти

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Самый известный фанат киевского &quot;Динамо&quot; пребывает в шаге от смерти
В свое время Заборовский носил титул "Суперфан"

Самый известный футбольный болельщик киевского "Динамо" госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Речь идет о Сергее Анатольевиче Заборовском, более известном как Парамон. Фан украинской команды ехал с работы в маршрутке, потерял сознание на Воздухофлотском проспекте, находится в коме в 4-й больнице.

Говорят, Парамон является неизменным болельщиком "Динамо"с 4 октября 1967 года, когда киевляне в 1/16 финала Кубка европейских чемпионов сыграли вничью с шотландским "Селтиком" (Глазго) – 1:1.

Раньше киевское "Динамо" брало Заборовского на все матчи клуба, в том числе и выездные за границу. Он потерял доверие руководства, после того как пытался ударить ногой арбитра матча Лиги Европы "Динамо" – "Брага", удалившего Андрея Шевченко.

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В заключительном матче группового этапа текущего розыгрыша Лиги Европы киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" не смогло обыграть швейцарский "Лугано" и покинуло Лигу Европы.

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