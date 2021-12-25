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суббота, 25 декабря 2021 10:06

Самый богатый клуб мира зовет украинского голкипера

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Самый богатый клуб мира зовет украинского голкипера
Лунин прочно уселся на скамейку запасных. Фото: "Реал"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин привлек внимание селекционеров "Ньюкасла". "Королевский клуб" не станет удерживать дублера Тибо Куртуа, если он захочет уйти. "Реал" попросит за трансфер украинца € 10 миллионов.

В "Ньюкасле" готовы гарантировать Лунину игровую практику, если он решится сменить солнечную Испанию на Северо-Восток Англии, сообщает El Nacional.

22-летний вратарь сыграл лишь один матч за мадридский клуб – поединок прошлого сезона в Кубке Испании против "Алькояно", который мадридцы проиграл (1:2). В текущем сезоне Андрей и вовсе не выходил на поле в составе "сливочных".

"Ньюкасл" в нынешнем сезоне АПЛ борется за выживание. 27 декабря команда Эдди Хау сыграет против "Манчестер Юнайтед" в рамках 19-го тура АПЛ.

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Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за € 8,5 миллионов. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

7 октября новым владельцем "сорок" стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрел около 80% акций "Ньюкасла". В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Саудовцы выкупили клуб у Майка Эшли за € 350 миллионов.

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Дата
25
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