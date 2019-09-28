Самый богатый человек Европы покупает "Милан"

Арно выложит за "Милан" почти миллиард евро. Фото Рейтер

"Милан" вскоре вновь может сменить собственника.



Elliott Management Corporation ведет переговоры о продаже клуба французскому миллиардеру Бернару Арно, – сообщает sport.ua



Отмечается, что сделка может составить 960 миллионов евро, хотя изначально боссы "Милана" хотели выручить 1,2 млрд евро. Издание сообщает, что Арно хочет вернуть в клуб тренера Массимилиано Аллегри, который возглавлял "Милан" с 2010 по 2014-й год.

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Арно является самым богатым человеком Европы, его состояние оценивается в 98 миллиардов евро.