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суббота, 28 сентября 2019 15:13

Самый богатый человек Европы покупает "Милан"

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Самый богатый человек Европы покупает &quot;Милан&quot;
Арно выложит за "Милан" почти миллиард евро. Фото Рейтер

"Милан" вскоре вновь может сменить собственника.

Elliott Management Corporation ведет переговоры о продаже клуба французскому миллиардеру Бернару Арно, – сообщает sport.ua

Отмечается, что сделка может составить 960 миллионов евро, хотя изначально боссы "Милана" хотели выручить 1,2 млрд евро. Издание сообщает, что Арно хочет вернуть в клуб тренера Массимилиано Аллегри, который возглавлял "Милан" с 2010 по 2014-й год.

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Арно является самым богатым человеком Европы, его состояние оценивается в 98 миллиардов евро.

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