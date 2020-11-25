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среда, 25 ноября 2020 16:21

Самые яркие и громкие победы украинцев в профессиональном футболе

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После Евро-2016, на котором сборная Украины потерпела горькое поражение, многие болельщики усомнились в том, что их кумиры могут достичь высоких позиций среди европейских клубов. А ведь до этого украинские футболисты демонстрировали качественно иной уровень игры. Вместе с порталом Wearebettors мы предлагаем вам вспомнить все самые яркие и запоминающиеся победы клубов, выступающих под сине-желтым флагом. Приложенный ниже перечень – это прямое подтверждение тому, что украинцы могут выступать на уровне европейцев, и даже превосходить их. Хотя для этого часто нужны чрезвычайные усилия со стороны тренера и самих игроков.

"Динамо" - "Реал", ЛЧ-1999, счет 2:0

Несмотря на череду неудач киевлян в начале 90-х, команда выступила на высоком уровне как во время отборочных к ЛЧ, так и в четвертьфинале, а затем и в полуфинале. Во многом это заслуга главного тренера Лобановского. До этого он смог "сколотить" настоящую машину, внедряя новые методики тренировок и создавая эффективные связки из футболистов. В 1997 году он вернулся к тренировкам "Динамо", после чего клуб быстро вернулся в элиту европейского футбола спустя несколько лет откровенного застоя.

Под управлением Лобановского "динамовцам" удалось прорваться в полуфинал ЛЧ-1999, небывалое достижение для киевлян. Помимо "Реала", клуб разгромил "Арсенал", "Ланс", "Панатинаикос". Первый матч с испанцами прошел вничью. Уже это можно считать неплохим достижением. Второй матч завершился победой украинцев, и это заслуга бомбардира Шевченко, который отметился дублем. Киевлян удалось затормозить только "Баварии", и то, с большим трудом. Последний для украинцев матч в рамках ЛЧ-1999 завершился со счетом 4:3. Болельщики были просто в восторге, ведь Лобановскому удалось вернуть в строй клуб со славной историей.

Украина – Швейцария, 1/8 ЧМ-2006, 3:0 по пенальти

 

В 2003 году пост главного тренера сборной Украины занял Олег Блохин. Воспитанник Лобановского, и хороший игрок в прошлом, он смог сплотить команду, что особенно важно на фоне отсутствия ярких моментов за последние несколько лет до этого. Блохин использовал похожие методики, что и его наставник, что принесло свои плоды. После назначения Блохин сразу же заявил о том, что намерен вывести сборную в финал ЧМ-2006 с первого места в группе, и это отчасти оправдалось в дальнейшем.

К предстоящему чемпионату команда подошла с довольно неплохим результатом. Сборная оставила позади Казахстан, Албанию, Данию, сыграла вничью с Грецией, Грузией. На тот момент украинцы стали первой командой из Европы, которая вышла в ЧМ-2006. Блохин вернулся домой настоящим триумфатором. На фоне этого, дальнейшая победа над Швейцарией в 1/8 чемпионата выглядит еще лучше.

Основное время матча обе стороны отыграли вничью. Украинцы выбрали стратегию обороны для встречи с лидером группы, который ранее оставил позади отнюдь не слабую Францию. Швейцария сделала точно так же. По завершении основного времени Милевский, Ребров и Гусев забили по пенальти. Тогда же Шовковский завоевал свой титул. Он стал первым в мире голкипером, который сохранил свои ворота в полной неприкосновенности в рамках послематчевых пенальти.

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