Самого дорогого в истории бокса поединка ждали более 5 лет

2 мая 2015 года на MGM Grand в Лас-Вегасе, США, состоялся мегафайт между двумя лучшими боксерами мира последнего десятилетия - американцем Флойдом Мейвезером-младшим и филиппинцем Мэнни Пакьяо. Фанаты бокса ждали его больше 5 лет. Соперники боролись за 3 титула в весе до 66,7 кг. Также на кону стоял едва ли не самый престижный пояс по версии американского журнала The Ring. Победитель гарантировал себе звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

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Транслировали поединок одновременно каналы HBO и Showtime - второй раз в истории. Впервые это произошло в 2002 году. Тогда встретились британец Леннокс Льюис и американец Майк Тайсон.

Бой получился достаточно конкурентным и значительно более близким, чем оценили судьи. На их карточках победил Мейвезер - 118:110 и 116:112 дважды. Американец показал осторожный и прагматичный бокс. Он сделал для победы ровно столько, сколько было необходимо. В проигрыше остались зрители, которые не получили зрелища, которого ждали.

В проигрыше остались зрители, которые не получили зрелища, которого ждали

Поединок Мейвезер - Пакьяо побил ряд рекордов и стал самым дорогим в истории бокса. Общий доход от него составил более $500 млн. Гонорар разделили в пропорции 60:40 в пользу Мейвезера. Флойд получил около $275 млн, Мэнни - $185 млн.

После этого исторического поединка Флойд Мейвезер выиграл бой у американца Андре Берто и объявил о завершении карьеры. Вернулся спустя 2 года, чтобы провести бой с ирландской звездой смешанных единоборств Конором МакГрегором. Его послужной список состоит из 50 побед в 50 боях, 27 нокаутов. Мэнни Пакьяо выиграл 2 поединки - 1 проиграл. 15 июля поборется за титул WBA в полусреднем весе, которым владеет аргентинец Лукас Матиссе. В конце года хочет встретиться с нашим Василием Ломаченко.