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суббота, 04 января 2020 20:11

Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
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Фернанду Коломбо называют одной из самых сексуальных арбитров. Фото: Instagram
Фернанду Коломбо называют одной из самых сексуальных арбитров. Фото: Instagram
Фернанду Коломбо называют одной из самых сексуальных арбитров. Фото: Instagram
Фернанду Коломбо называют одной из самых сексуальных арбитров. Фото: Instagram
Фернанду Коломбо называют одной из самых сексуальных арбитров. Фото: Instagram

Одной из самых соблазнительных футбольных арбитров мира без сомнения можно назвать Фернанду Коломбо.

Девушка родом из Бразилии. Сначала она была успешной моделью, однако в 2014 году бросила все, и стала арбитром. Фернанда начала карьеру в матче Кубка Бразилии. Она провела поединок в качестве бокового судьи, а позже получила официальный статус арбитра ФИФА по решению судейского комитета Бразилии.

Фернанда известна не только своей красотой и сексуальностью, но и изысканным юмором. Девушка время от времени устраивает на поле различные забавные проделки, так в одном из матчей игрок нарушил правила и ожидал получить предупреждение. Фернанда всем видом показала, что тянется за желтой карточкой, однако в результате достала из кармана свой платок и вытерла пот со лба.

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Британская модель купальников и нижнего белья Деми Роуз поделилась в соцсети новой сексуальной фотографией. На этот раз она сделала акцент на своих пышных ягодицах.

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