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суббота, 09 мая 2020 20:11

Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
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Каролина Бояр - самая горячая девушка-арбитр в мире.

Каролина родом из Польши и обслуживает матчи низших лиг в Малопольском воеводстве. Любовь к судейству Каролина приняла у своего дедушки, который много лет работал футбольным арбитром. Учась в Ягеллонском университете, Бояр решили пойти на судейские курсы и была там единственной женщиной.

При этом благодаря свой красоте она получила мировую славу. Так в 2018 году британский The Sun признал полячку самым сексуальным арбитром в мире.

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Сексуальная девушка-арбитр Каролина Бояр. Фото: Instagram
Сексуальная девушка-арбитр Каролина Бояр. Фото: Instagram
Сексуальная девушка-арбитр Каролина Бояр. Фото: Instagram
Сексуальная девушка-арбитр Каролина Бояр. Фото: Instagram
Сексуальная девушка-арбитр Каролина Бояр. Фото: Instagram

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери показала подписчикам снимок, на котором продемонстрировала свои аппетитные формы. Снимок опубликовала в Instagram.

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