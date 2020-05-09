Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр

Каролина Бояр - самая горячая девушка-арбитр в мире.

Каролина родом из Польши и обслуживает матчи низших лиг в Малопольском воеводстве. Любовь к судейству Каролина приняла у своего дедушки, который много лет работал футбольным арбитром. Учась в Ягеллонском университете, Бояр решили пойти на судейские курсы и была там единственной женщиной.

При этом благодаря свой красоте она получила мировую славу. Так в 2018 году британский The Sun признал полячку самым сексуальным арбитром в мире.

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