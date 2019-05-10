"Шальке" Коноплянки официально получил нового главного тренера

Давид Вагнер попытается поднять "Шальке" после провального сезона.

"Шальке" Евгения Коноплянки определился с главным тренером на сезон 2019/20 - клуб возглавит Давид Вагнер.

"Кнаппен" на своем официальном сайте объявили о том, что новым главным тренером станет Давид Вагнер.

Контракт 47-летнего американца рассчитан до 30 июня 2022 года. Сообщается, что тренер будет готовить команду к сезону-2019/20.

Вагнер возглавлял английский "Хаддерсфилд" с 2015 по 2019 год. Под его руководством клуб поднялся с Чемпионшипа в АПЛ, где провел два сезона. В этом году дела "терьеров" резко ухудшились, поэтому тренер был вынужден освободить свое место.

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В марте "Шальке" отправил в отставку Доменико Тедеско. К концу этого сезона команду доведет голландец Хуб Стевенс.