Саленко раскрыл секрет успеха для "Динамо" в матче против "Барселоны"

Олег Саленко получил "Золотую бутсу" лучшего бомбардира Кубка мира 1994 года. Фото: 1927.kiev.ua

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Саленко поделился ожиданиям от матча "Динамо" - "Барселона".

По словам Саленко, динамовцы должны использовать проблемы соперника с мотивацией и проблемы в защите "Барселоны".

"У каталонцев сейчас изменение состава, им нужны новые игроки, в команде кризис. Не просто так они на 9-м месте в Ла Лиге.

Думаю, что "Барселона" сыграет на половину основным составом. Свои вопросы в группе они решили и теперь дадут возможность молодым игрокам проявить себя в Лиге чемпионов, будут наигрывать состав. Как бы там ни было, у "Барселоны" серьезные проблемы в защите. Это нужно использовать. Владислав Супряга в этой ситуации пригодится.

"Нужно отдать должное сопернику, но шансы взять хотя бы одно очко есть. Нужно играть от обороны и использовать моменты", - сказал Саленко в комментарии 1927.kiev.ua.

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Матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной" состоится 24 ноября. Начало игры - в 22:00.