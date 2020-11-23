Капитан "Динамо" выздоровел от коронавируса

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук оправился от коронавируса и завершил самоизоляцию.

Жена футболиста Анна опубликовала в Instagram фотографию мужа, который обнимает детей по возвращении из карантина.

В Сидорчука обнаружили коронавирус после товарищеской встречи сборной Украины с Польшей, которая состоялась 11 ноября. Сергей имеет шансы сыграть против "Барселоны" 24 ноября.

Автор: Инстаграм Анны Сидорчук

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В нынешнем сезоне Сергей Сидорчук сыграл за киевское "Динамо" 11 матчей во всех турнирах, но пока что не отмечался результативными действиями.