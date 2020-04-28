Саленко назвал самый большой талант "Динамо"

Летом 2019 года Георгий Цитаишвили выиграл молодежный Кубок мира в составе сборной Украины. Фото: УАФ

Лучший бомбардир Кубка мира-1994 Олег Саленко рассказал, кого считает самым большим талантом "Динамо".

"Кого выделил бы из нынешнего "Динамо"? Георгия Цитаишвили. Хотя еще и ребенок фактически, но движется вперед. Пытается обострять, видно, вот эту страсть к игре, желание.

Дай Бог, чтобы и Виктор Цыганков добился чего-то. Достиг каких-то высот, чтобы вы брали интервью у него, а не у меня. Чтобы был он интереснее, чем я", - цитирует Саленко dynamo.kiev.ua.

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В текущем сезоне УПЛ Георгий Цитаишвили провел лишь 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.