Салах травмировался в игре с "Ньюкаслом"

В прошлом году из-за травмы Салах не смог доиграть финал Лиги чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах получил травму в матче 37-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

После столкновения с голкипером соперника Мартином Дубравкой, египтянин не смог самостоятельно уйти с поля.



Салах стал автором одного из голов в матче, но вынужденно покинул поле на носилках.

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После медобследования станет ясно, поможет ли Салах "Ливерпулю" в полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны".