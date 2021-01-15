"Шахтеру" не нужен экс-защитник сборной Украины

Богдану Бутко нет места в "Шахтере". Фото6 ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" это заинтересован в услугах защитника команды 30-летнего Богдана Бутко.

Бывший защитник сборной Украины не поедет с донецкой командой на сборы в Турцию, сообщает Meta Ratings.

Бутко в Киеве. В ближайшее время станет известно, где он продолжит карьеру футболист. Ведутся переговоры с другими командами, в том числе клубами из Польши.

2020-го защитник на правах аренды выступал за польский "Лех". В "Шахтере" Бутко проигрывает конкуренцию на позиции правого защитника Додо и Сергею Болбату.

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Богдан Бутко выступал за "Шахтер", "Волынь", "Амкар", "Мариуполь" и "Лех". Провел 33 матча за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2016.