"Шахтеру" не нужен экс-защитник сборной Украины

Донецкий "Шахтер" это заинтересован в услугах защитника команды 30-летнего Богдана Бутко.
Бывший защитник сборной Украины не поедет с донецкой командой на сборы в Турцию, сообщает Meta Ratings.
Бутко в Киеве. В ближайшее время станет известно, где он продолжит карьеру футболист. Ведутся переговоры с другими командами, в том числе клубами из Польши.
2020-го защитник на правах аренды выступал за польский "Лех". В "Шахтере" Бутко проигрывает конкуренцию на позиции правого защитника Додо и Сергею Болбату.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бернард вернется в "Шахтер"
Богдан Бутко выступал за "Шахтер", "Волынь", "Амкар", "Мариуполь" и "Лех". Провел 33 матча за сборную Украины. Принимал участие в Евро-2016.
×
Комментарии