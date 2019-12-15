"Шахтер" заберет своего воспитанника в клуба Реброва и продаст в Италию

Александр Зубков несколько сезонов играл в аренде в "Мариуполе"

Итальянский сайт Calciomercato подтвердил наличие интереса к полузащитнику "Шахтера" Александру Зубкову, выступающему на правах аренды за "Ференцварош", со стороны "Фиорентины", "Болоньи", "Сампдории" и "Дженоа". Сообщает "Трибуна".

Из-за вылета команды Сергея Реброва из Лиги Европы донецкий клуб может досрочно вернуть 23-летнего украинца из аренды с целью продажи в зимнее трансферное окно.

Сам футболист заинтересован в таком переходе, чтобы попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020.

В этом сезоне игрок забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 26 матчах, статистика здесь.

Transfermarkt оценил украинца в 1,2 млн евро.

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Сейчас в серии А "Фиорентина" – 12-я, "Болонья" – 13-я, "Сампдория" – 15-я, а "Дженоа" – 19-я.