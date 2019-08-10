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суббота, 10 августа 2019 20:21

"Шахтер" вынуждал нас ошибаться – Хацкевич

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&quot;Шахтер&quot; вынуждал нас ошибаться – Хацкевич
Хацкевич не устал поигрывать

В субботу, 10 августа, в матче 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" со счетом 1:2 уступило на НСК "Олимпийский" донецкому "Шахтеру". Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главных тренеров команд

Александр Хацкевич, главный тренер "Динамо":

— Понятно, что "Шахтер" сейчас свежее — у нашего соперника, в отличие от нас, сейчас недельный цикл матчей. У нас же сейчас время есть лишь на восстановление футболистов, поэтому ротация трех-четырех футболистов от матча к матчу неизбежна — мы всегда стараемся освежить игру.

Что касается самого матча, то если бы мы играли в открытый футбол с первых минут, то нам было бы еще тяжелее. У "Шахтер" быстро разгоняют атаки Марлос, Тайсон, команда показывает хороший контроль мяча. В первом тайм мы слишком низко "садились", но после перерыва эта проблема была решена. Могли выйти вперед, когда имели хороший момент при счете 1:1. В конце матча выпустили второго нападающего, стремясь растянуть оборону "Шахтера", но, к сожалению, не получилось.

Поражение всегда неприятно, но чемпионат только начался, впереди — длинная дистанция. В прошлом сезоне мы "Шахтер" на старте первенства обыграли, сейчас — уступили. Это футбол. Президент клуба только что был в раздевалке, поддержал команду. Ведь впереди нас ждет важнейшая игра — с "Брюгге". Мы уже полностью переключилисбь на подготовку к этому поединку.

— Как вы считаете, то, что ваша команда 70 минут отбивается — это игра, достойная киевского "Динамо"?

Мы тоже пытаемся контролировать мяч. Но сами допускали ошибки, чем упрощали игру для "Шахтера". В наших планах не было такого, чтобы мы отбивались 70 минут, но брак в передачах при переходе от обороны к атаке сегодня зашкаливал. На поле решение принимают футболисты. При этом надо понимать, что и "Шахтер" вынуждал наших игроков ошибаться.

Повторюсь, "Шахтер" сейчас свежее. У нас, сами знаете, какой график. Мы не жалуемся, но это факт. Для себя мы определили 14-15 футболистов, кто готов лучше остальных, и стараемся этой обоймой двигаться от матча к матчу.

— Накануне на встрече с болельщиками Денис Гармаш дал понять, что ответный матч с "Брюгге" считает важнее поединка с "Шахтером". В команде действительно есть такая градация?

Это всего лишь мнение Дениса. Мы готовимся от игры к игре. Каждый матч для нас одинаково важен. С другой стороны, надо понимать, что чемпионат — это длинный турнир. Понятно, что сегодня никто не хотел уступать, но для чемпионата — своя стратегия. А в ситуации с противостоянием с "Брюгге" стратегия совершенно иная — тут всего два матча. Мы еще не сыграли ответный поединок, а негатив уже идет: мол, все шансы потеряны. После нашего матча в Брюгге я посмотрел другие поединки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В них тоже не было высокого качества игры. Потому что все эти матчи — на результат.

Уже сегодня мы забываем матч с "Шахтера", уже с сегодняшнего дня ребята готовятся к ответному поединку с "Брюгге".

— Почему Денис Бойко не побежал к воротам "Шахтера" на последних секундах матча, чтобы увеличить вероятность гола?

Это решение Дениса. Я его не останавливал. Он имел полное право туда идти, когда подавался последний штрафной удар.

— Чем была обусловлена замена Цыганкова?

Он еще не готов функционально. Выпуская его с первых минут, мы смотрим в будущее — только через матчи Витя может набрать форму, тренировочного процесса у нас сейчас как такового нет. Технический брак Цыганкова сегодня зашкаливал, но все равно мы дали сыграть ему столько, сколько и планировали изначально, без оглядки на счет.

— Как оцените действия Родригеса?

— Мы его планируем использовать на другой позиции, но сегодня Родригес был нашим нападающим. И он свою задачу выполнил — забил гол. Кроме того, цеплялся за мячи, обострял ситуацию. Конечно, ему пока не хватает взаимопонимания на коротких передачах возле штрафной соперника, когда надо открыться или отдать пас за спину, но по движению и в целом по игре Родригес сегодня показал, что он достаточно серьезный футболист, который усилит нашу игру в атаке.

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Во вторник, 13 августа, Динамо сыграет в третьем раунде отбора к Лиге чемпионов против "Брюгге"

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