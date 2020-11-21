"Шахтер" в меньшинстве не смог победить "Александрию"

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

В 10 туре УПЛ "Шахтер" дома не смог победить "Александрию" - 1:1. Что нужно знать о матче?

"Шахтер" не мог рассчитывать на своих лидеров. Тайсон и Марлос не попали в заявку на матч. Компенсировать отсутствие лидеров "горняки" так и не смогли. Также вне игры оказались Виктор Коваленко и Давид Хочолава. Таким образом хозяева потеряли возможность усиления игры по ходу матча.

Жуниор Мораес получил прямую красную карточку. Арбитр матча Екатерина Монзуль удалила форварда сборной Украины в середине первого тайма за грязный подкат. Сначала она показала желтую карту, но после просмотра видео повтора показала красную карточку.

"Горняки" выглядели острее. В полных составах подопечные Луиша Каштру владели преимуществом на поле. После удаления Мораеса начали играть вторым номером, но все равно создавали больше остроты чем соперник.

"Александрия" имела проблемы с игрой первым номером. Получив численное большинство подопечные Владимира Шарана не знали, что с ней делать. Контроль мяча в середине поля не давал никаких дивидендов. Не хватало нестандартных действий.

Получив численное большинство подопечные Владимира Шарана не знали, что с ней делать. Контроль мяча в середине поля не давал никаких дивидендов. Не хватало нестандартных действий

Команды обменялись забитыми мячами в начале второго тайма. Сначала гости "проспали" подключение Додо, на что "Шахтер" ответил провалом на левом фланге защиты.

Ничья - справедливый результат матча. Ни одна из команд не наиграла на победу. "Горнякам" было трудно в меньшинстве. Они и так смогли забить гол имея на одного игрока меньше. Гостям не хватило мастерства и класса, чтобы победить.

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После 10 УПЛ лидирует "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу имеют 23 очка. Теперь уже на 3 пункта отстает "Шахтер".



