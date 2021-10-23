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суббота, 23 октября 2021 18:59

"Шахтер" в большинстве обыграл "Ворсклу"

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&quot;Шахтер&quot; в большинстве обыграл &quot;Ворсклу&quot;
"Шахтер" две трети матча играл в большинстве. Фото: "Ворскла"

Донецкий "Шахтер" обыграл в Полтаве местную "Ворсклу" - 2:0. Голы забили Тете и Соломон.

В первом тайме преимущество "Ворсклы", если не было явным, то довольно ощутимым. Было заметно, что "Шахтер" не отошел от нокдауна, который получил во вторник от "Реала" в Киеве. Горняки проиграли в первой половине даже во владении мячом. Моментов у полтавчан было явно больше, чего стоят только удары Тамма и Тилля. Жаль только, что момент люксембуржца превратился для него в вторую желтую карточку и удаление.

Именно с момента удаления Тилля, то есть где-то с 29-ой минуты "Шахтер" перехватил инициативу и начал прихдиты в себя. Однако и здесь не обошлось для дончан без ложки дегтя: травмы получили Педриньйо и Степаненко. Это не может не беспокоить накануне визита в Мадрид.

После пропущенного гола от Тете напрашивались замены в составе хозяев. Однако из-за отсутствия четырех игроков Полтавы через коронавирус, менять не на кого. Удивляет только, что футболисты оказались невакцинированными. И эти люди претендуют на то, чтобы их называли профессионалами?

Все стало понятно после второго мяча горняков в исполнении Соломона. Игрокам "Ворсклы" не хватило сил закрыть зону. Очевидно, что счет матча не соответствовал тому, что происходило на поле.

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"Шахтер" набрал 29 очков и догнал в таблице киевское "Динамо". Однако киевляне имеют на игру меньше. Завтра они будут принимать в Киеве "Днепр-1"

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