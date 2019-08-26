"Шахтер" требует от итальянского гранда бешеную сумму своего лидера

Тайсон снова может играть под руководством Паулу Фонсеки

Лидер "Шахтера" Тайсон может продолжить выступление в Италии

Полузащитник "Шахтера" Тайсон вновь заинтересовал "Рому". "Горняки" готовы продать лидера команды за 30 миллионов евро, но эта сумма слишком высокая для римлян, сообщает "Romanews.eu.

По информации источника, "Рома" готова вернуться к переговорам по Тайсону если "Шахтер" согласится снизить цену на футболиста. В трансфере бразильца заинтересован главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Шахтер" и работал с Тайсоном.

Напомним, что вчера травму получил полузащитник "Ромы" Диего Перотти. Аргентинец пропустит от 1,5 до 2 месяцев.

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Тайсон перешел в "Шахтер"зимой 2013 года из "Металлиста" за 16 миллионов евро. Действующий контракт бразильца с "горняками" действует до 2021 года.