"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье

Фонсека оформил третье чемпионство подряд

"Шахтер" в двенадцатый раз стал чемпионом Украины и в третий раз подряд под руководством Пауло Фонсеки.

Донецкий "Шахтер" обыграл в Запорожье "Зарю" - 1:0 и оформил очередной чемпионский титул. Единственный мяч забил на 10 минуте Жуниор Мораес после подачи Сергея Болбата.

После этого дончане сбавили обороты и рассчитывали на контратаки. Впрочем ни одной из них логического свершения довести не удалось.

А "Заря" тоже не имела 100% возможностей сравнять счет. В конце игры арбитр матча добавил 6 минут, но хозяева поля могли создать давление на ворота "Шахтера".

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Таким образом, за три тура до окончания чемпионата "Шахтер" оформил 12 чемпионский титул. Больше только у киевского "Динамо" - 15 побед в чемпионате.