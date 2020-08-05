"Шахтер" сломил сопротивление "Вольфсбурга" в первом тайме

Евгений Коноплянка вряд ли начнет матч в основном составе. Фото ФК "Шахтер"

Сегодня "Шахтер" в матче 1/8 финала Лиги Европы принимает немецкий "Вольфсбург". Вспоминаем перипетии первого матча этих команд.

Еще 12 марта "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.

Игра в немецком городе проходила без зрителей. Счет открыли горняки. На 17 минуте Жуниор Мораес воспользовался ошибкой защитников "Вольфсбурга" и расстрелял ворота - 0:1.

Почти сразу горняки получили право на пенальти, но Виктор Коваленко пробил прямо в руки вратарю.

Хозяева тоже получили такой подарок от арбитра, но Вегхорст упал во время выполнения 11-метрового на 45 минуте и мяч улетел на трибуну.

Однако хозяева отыгрались после перерыва. Высоченный Брукс забил Пятову головой сразу после перерыва - 1:1.

Однако "Шахтер" сумел перехватить инициативу и на 72-ой минуте вышел вперед. Патрик идеально пробил штрафной, вратарь перевел мяч в перекладину, но первым на добивании был Маркос Антонио - 1:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" на выезде обыграл "Вольфсбург"

Победитель пары "Шахтер" - "Вольфсбург" выйдет в четвертьфинал Лиги Европы. Все матчи четвертьфиналов, полуфиналов и финал будут сыграны в Германии.