"Шахтер" сенсационно победил "Реал"

Манор Соломон стал одним из героев матча против "Реала". Фото: ФК "Шахтер"

1 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Реал".

Команды встречались между собой в 1 туре турнира. Тогда "горняки" одержали сенсационную победу в гостях - 3:2.

Луиш Каштру не мог рассчитывать на большинство лидеров через коронавирус. Португальский тренер ели собрал состав на игру. Но в первом тайме "Шахтер" просто уничтожил "Реал" - 3:0.

Хозяева попытались отыграться во втором тайме, но так и не смогли уйти от поражения. Забив только 2 мяча. "Горняки" смогли отстоять сенсационную победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 звезд "Реала" пропустят матч против "Шахтера"

Матч "Шахтер" - "Реал" начнется - в 19. 55. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua