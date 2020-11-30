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вторник, 01 декабря 2020 06:11

"Шахтер" сенсационно победил "Реал"

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&quot;Шахтер&quot; сенсационно победил &quot;Реал&quot;
Манор Соломон стал одним из героев матча против "Реала". Фото: ФК "Шахтер"

1 декабря в 5 туре Лиги чемпионов "Шахтер" будет принимать "Реал".

Команды встречались между собой в 1 туре турнира. Тогда "горняки" одержали сенсационную победу в гостях - 3:2.

Луиш Каштру не мог рассчитывать на большинство лидеров через коронавирус. Португальский тренер ели собрал состав на игру. Но в первом тайме "Шахтер" просто уничтожил "Реал" - 3:0.

Хозяева попытались отыграться во втором тайме, но так и не смогли уйти от поражения. Забив только 2 мяча. "Горняки" смогли отстоять сенсационную победу.

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Матч "Шахтер" - "Реал" начнется - в 19. 55. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

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