"Шахтер" сделал второе предложение голкиперу "Ворсклы"

Донецкий "Шахтер" хочет подписать голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.
Как сообщает ресурс Football.ua, горняки предлагали за Ризныка € 3 млн зимой.
Этим летом "Шахтер" вновь вступил в переговоры с "Ворсклой" – клуб отправил уже второе предложение в это трансферное окно.
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Ранее стало известно о травме основного голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Он пройдет курс лечения, который будет продолжаться от полутора до двух месяцев.
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