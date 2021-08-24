"Шахтер" сделал второе предложение голкиперу "Ворсклы"

Дмитрий Ризнык заигран в еврокубках за "Ворсклу". Фото: "Ворскла"Фото: "Ворскла"

Донецкий "Шахтер" хочет подписать голкипера полтавской "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Как сообщает ресурс Football.ua, горняки предлагали за Ризныка € 3 млн зимой.

Этим летом "Шахтер" вновь вступил в переговоры с "Ворсклой" – клуб отправил уже второе предложение в это трансферное окно.

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Ранее стало известно о травме основного голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Он пройдет курс лечения, который будет продолжаться от полутора до двух месяцев.