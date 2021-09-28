"Шахтер" разошелся миром из "Интером"

В прошлом году "Шахтер" трижды играл с "Интером". Фото: Reuters

Добрый вечер!

Быстро течет спортивная жизнь и вот на смену боксу вновь приходит футбол. Сегодня играют первые матчи второго тура Лиги чемпионов. И открывать футбольный день выпало донецкому "Шахтеру". В гости к горнякам приедет старый знакомый - миланский "Интер".

В прошлом году команды встречались трижды. Сначала миланцы разгромили горняков в полуфинале Лиги Европы, а затем команды дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов.

Последний матч стал роковым для "Интера". Итальянская команда заняла последнее место в группе и прекратила выступления в еврокубках. "Шахтер" убежал недалеко - в Лигу Европы, где сначала с боями прошел израильский "Маккаби", а затем дважды был нещадно бит "Ромой".

Уже можно говорить об определенной принципиальность противостояния. До сих пор у "Шахтера" нет ни одной победы - три ничьи и два поражения. Посмотрим, как будет сегодня.

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Тем временем стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Интера" на матч 2-го тура Лиги чемпионов.

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корниенко, Сикан Бондарь

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Весино, Джеко, Мартинес, Барелла, Димарко, Шкриньяр, Брозович, Бастони

Запасные: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Видаль, Д'Амброзио, Дармиан

Игра началась!

2 мин. Пытаются применять прессинг соперники, но пока легко преодолевают его.

5 мин. Очень опасно бил Соломон, но в считанных сантиметрах мяч разминулся со штангой. Жаль!

7 мин. Качели у нас. Думфрис выходил один на один, но замешкался и потерял мяч.

9 мин. Думфрис прыгал головой и травмировал Лассину Траоре. Замена будет у горняков уже на 9 минуте. Серьезная травма.

11 мин. Тете выходит вместо Траоре.

14 мин. Де Врэй грубо сбивает Патрика в центре поля.

16 мин. Варела ударом издали попадает в перекладину! острый момент сегодня!

19 мин. Исмаили врывался в штрафную под углом, но Думфрис опередил его и прикрыл мяч корпусом.

21 мин. Тете бил с 11 метров, но не попал в угол. Острая атака хозяев поля.

24 мин. Думфрис не сумел подать в центр штрафной. Исмаили выбил на угловой.

26 мин. Соломон прорывался по правому флангу, но не сумел обойти Шкриньяра. Российский комментатор упорно называет израильтянина Саломоном.

29 мин. Додо картинно падал и просил пенальти, но таких нарушений в Лиге чемпионов не фиксируют.

33 мин. С преимуществом миланцев проходит игра. Ну, это и не новость.

34 мин. Джеко прощает "Шахтер". С 5 метров бил, но значительно выше ворот!

39 мин. Степаненко едва не зарабатывает на желтую после фола на Барелле.

41 мин. Думфрис получил мяч на расстрельной позиции с 5 метров, но избавиться от опеки Соломона не сумел.

45 мин. 3 минуты добавил арбитр.

Перерыв. 5 тайм подряд играют без голов соперники.

Вторую половину игры начали команды.

46 мин. Первый угловой заработали горняки. Думфрис прервал подачу Додо.

49 мин. "Шахтер" провел атаку, Додо отдал на Педриньо, но удар бразильца заблокировал Шкриньяр. Очень острая атака горняков!

52 мин. Соломон заострял на правом фланге, но Шкриньяр стоит стеной. Все блокирует!

56 мин. Замены у гостей. Чалханоглу вместо Брозовича и Корреа вместо Джеко.

61 мин. "Шахтер" активно начал, но сейчас успокоилась игра.

64 мин. Де Дзерби за эмоции решения арбитра получил желтую карточку.

66 мин. Пятов грубо обрезался, но Мартинес не попал в ворота с убойной позиции.

68 мин. А теперь Додо после быстрой контратаки заряжает мяч в небеса.

72 мин. Второго форварда меняет Индзаги. Санчес вышел вместо Мартинеса.

74 мин. Соломон в простой ситуации отдает мяч прямо в ноги сопернику.

78 мин. Замены у горняков. Мудрик вместо Соломона и Кривцов вместо Исмаили. Весь левый фланг меняет "Шахтер".

81 мин. Мудрик как на велосипеде объехал Думфриса и тот сбивает Михаила. Желтая для нидерландца.

82 мин. Вместо Весино вышел Гальярдини у соперника.

85 мин. Марлос выходит на последние минуты вместо Патрика.

87 мин. Корреа бил с периметра штрафной, но Пятов выручил. Как и в следующем моменте после удара головой Де Врея.

90 мин. Чалханоглу завершал затяжную атаку гостей, но удар ему не удался.

Все, третья подряд нулевая ничья соперников. Как говорил классик, очечко в карман!

"Шахтер" получил первое очко в нынешней Лиге чемпионов. Следующую игру горняки сыграют в Киеве, 19 октября с мадридским "Реалом". Сегодня королевский клуб будет играть в Мадриде с "Шерифом".