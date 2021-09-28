"Шахтер" разошелся миром из "Интером"

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 234
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 198
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1278
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
1 Просмотров: 837
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 774
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1215
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1269
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 693
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2196
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 972
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"
"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Лучший хоккеист Украины показал расистский жест
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Поражение Моуриньо и возвращение "нового Месси": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 369
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1530
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3456
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
28 сентября 2021
Просмотров: 180
Мати хотіла зробити аборт
– Мені було за 30, народила трьох дітей. Жили бідно, чоловік заробляв мало. У нас були проблеми, але лікарі навідріз відмовлялися робити ...
вторник, 28 сентября 2021 19:03

"Шахтер" разошелся миром из "Интером"

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; разошелся миром из &quot;Интером&quot;
В прошлом году "Шахтер" трижды играл с "Интером". Фото: Reuters

Добрый вечер!

Быстро течет спортивная жизнь и вот на смену боксу вновь приходит футбол. Сегодня играют первые матчи второго тура Лиги чемпионов. И открывать футбольный день выпало донецкому "Шахтеру". В гости к горнякам приедет старый знакомый - миланский "Интер".

В прошлом году команды встречались трижды. Сначала миланцы разгромили горняков в полуфинале Лиги Европы, а затем команды дважды сыграли вничью в Лиге чемпионов.

Последний матч стал роковым для "Интера". Итальянская команда заняла последнее место в группе и прекратила выступления в еврокубках. "Шахтер" убежал недалеко - в Лигу Европы, где сначала с боями прошел израильский "Маккаби", а затем дважды был нещадно бит "Ромой".

Уже можно говорить об определенной принципиальность противостояния. До сих пор у "Шахтера" нет ни одной победы - три ничьи и два поражения. Посмотрим, как будет сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Тем временем стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Интера" на матч 2-го тура Лиги чемпионов.

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо

Запасные: Трубин, Витао, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Конопля, Корниенко, Сикан Бондарь

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Весино, Джеко, Мартинес, Барелла, Димарко, Шкриньяр, Брозович, Бастони

Запасные: Кордац, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккия, Перишич, Корреа, Чалханоглу, Видаль, Д'Амброзио, Дармиан

Игра началась!

2 мин. Пытаются применять прессинг соперники, но пока легко преодолевают его.

5 мин. Очень опасно бил Соломон, но в считанных сантиметрах мяч разминулся со штангой. Жаль!

7 мин. Качели у нас. Думфрис выходил один на один, но замешкался и потерял мяч.

9 мин. Думфрис прыгал головой и травмировал Лассину Траоре. Замена будет у горняков уже на 9 минуте. Серьезная травма.

11 мин. Тете выходит вместо Траоре.

14 мин. Де Врэй грубо сбивает Патрика в центре поля.

16 мин. Варела ударом издали попадает в перекладину! острый момент сегодня!

19 мин. Исмаили врывался в штрафную под углом, но Думфрис опередил его и прикрыл мяч корпусом.

21 мин. Тете бил с 11 метров, но не попал в угол. Острая атака хозяев поля.

24 мин. Думфрис не сумел подать в центр штрафной. Исмаили выбил на угловой.

26 мин. Соломон прорывался по правому флангу, но не сумел обойти Шкриньяра. Российский комментатор упорно называет израильтянина Саломоном.

29 мин. Додо картинно падал и просил пенальти, но таких нарушений в Лиге чемпионов не фиксируют.

33 мин. С преимуществом миланцев проходит игра. Ну, это и не новость.

34 мин. Джеко прощает "Шахтер". С 5 метров бил, но значительно выше ворот!

39 мин. Степаненко едва не зарабатывает на желтую после фола на Барелле.

41 мин. Думфрис получил мяч на расстрельной позиции с 5 метров, но избавиться от опеки Соломона не сумел.

45 мин. 3 минуты добавил арбитр.

Перерыв. 5 тайм подряд играют без голов соперники.

Вторую половину игры начали команды.

46 мин. Первый угловой заработали горняки. Думфрис прервал подачу Додо.

49 мин. "Шахтер" провел атаку, Додо отдал на Педриньо, но удар бразильца заблокировал Шкриньяр. Очень острая атака горняков!

52 мин. Соломон заострял на правом фланге, но Шкриньяр стоит стеной. Все блокирует!

56 мин. Замены у гостей. Чалханоглу вместо Брозовича и Корреа вместо Джеко.

61 мин. "Шахтер" активно начал, но сейчас успокоилась игра.

64 мин. Де Дзерби за эмоции решения арбитра получил желтую карточку.

66 мин. Пятов грубо обрезался, но Мартинес не попал в ворота с убойной позиции.

68 мин. А теперь Додо после быстрой контратаки заряжает мяч в небеса.

72 мин. Второго форварда меняет Индзаги. Санчес вышел вместо Мартинеса.

74 мин. Соломон в простой ситуации отдает мяч прямо в ноги сопернику.

78 мин. Замены у горняков. Мудрик вместо Соломона и Кривцов вместо Исмаили. Весь левый фланг меняет "Шахтер".

81 мин. Мудрик как на велосипеде объехал Думфриса и тот сбивает Михаила. Желтая для нидерландца.

82 мин. Вместо Весино вышел Гальярдини у соперника.

85 мин. Марлос выходит на последние минуты вместо Патрика.

87 мин. Корреа бил с периметра штрафной, но Пятов выручил. Как и в следующем моменте после удара головой Де Врея.

90 мин. Чалханоглу завершал затяжную атаку гостей, но удар ему не удался.

Все, третья подряд нулевая ничья соперников. Как говорил классик, очечко в карман!

"Шахтер" получил первое очко в нынешней Лиге чемпионов. Следующую игру горняки сыграют в Киеве, 19 октября с мадридским "Реалом". Сегодня королевский клуб будет играть в Мадриде с "Шерифом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" разошелся миром из "Интером"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
сентября

"Интер" не смог забить ни одного мяча в двух матчах 19-летнему вратарю "Шахтера"

Самое читаемое
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 16299
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 12024
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
Опять кум? Эксперт назвал команду, которую может возглавить Шевченко
 Просмотров: 8721
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 8424
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
Полностью обнаженная бывшая Ди Каприо взбудоражила воображение фанатов
5
 Просмотров: 7380
Спорт
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 1071
Тренер "Баварии" не сомневается в победе над "Динамо"
Тренер "Баварии" не сомневается в победе над "Динамо" Просмотров: 180
Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу
Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу Просмотров: 378
"Шахтер" минимально проиграл "Интеру"
"Шахтер" минимально проиграл "Интеру" Просмотров: 495
Эксперт рассказал, при каком условии Джошуа может победить Усика
Эксперт рассказал, при каком условии Джошуа может победить Усика Просмотров: 459
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
3
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
1
В мире новая тройка лидеров по распространению коронавируса
1
В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции
Голосов: 88
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть