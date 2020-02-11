"Шахтер" рассказал, при каком условии готов отпустить Тайсона

Контракт Тайсона с "горняками" рассчитан до лета 2021 года. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, при каком условии "горняки" готовы отпустить лидера Тайсона.

"У нас есть контракт с ним. В контракте есть прописная сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем связанным людям очень давно. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму, вопросов нет, разговоров бы ни было.

Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон имеет серьезную зарплату, поэтому, скажем так, гневить Бога ему нечего. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно выполнять", - сказал Палкин в эфире "Футбол NEWS".

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В текущем сезоне Тайсон провел 18 матчей во всех турнирах за "Шахтер", в которых отметился 9 мячами.