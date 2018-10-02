"Шахтер" проиграл "Лиону" в юношеской Лиге чемпионов

Юношеская команда донецкого "Шахтера" проиграла на выезде "Лион". "Горняки" потерпели второе подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА 2018/2019.

"Первый тайм Шахтер провел весьма достойно, хотя преимущество Лиона была заметна невооруженным глазом. Уже на 15-й минуте игры французы вышли вперед усилиями Яя Сумаре, который завершил передачу Хамзы Рафьи точным ударом в угол ворот Анатолия Трубина. До самого завершения тайма отыграться "горняки так и не смогли.

Второй тайм стал абсолютным фиаско Шахтера. Лион полностью контролировал ход игры, хотя забить долгое время не смог. Тем не менее, дончане сами помогли "ткачам", оставшись в меньшинстве на 66-й минуте матча - это Валерий Бондарь получил вторую желтую карточку. Уже через две минуты "ткачи" закрыли матч - после передачи все того же Хамзы Рафьи второй гол в ворота Шахтера забил Ленни Пинтори. Забить хотя бы гол престижа "горняки" так и не смогли ", - рассказывает" Футбол24 "

Турнирная таблица после двух туров

Юношеская лига УЕФА, 2-й тур

Лион - Шахтер - 2: 0

Голы: Сумаре, 15 Пинтори, 68

Удаление: Бондарь, 66 (вторая желтая)

Видеообзор матча появится в ближайшее время.

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Основные команды "Лиона" и "Шахтера" сыграют сегодня в 22:00. За час до старта поединка Gazeta.ua начнет текстовую онлайн трансляцию поединка.