"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форвардасборной Аргентины и "Ривер Плейт" 21-летнего Хулиана Альвареса.
"Горняки" готовы заплатить за аргентинского нападающего €20 млн, сообщает итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари.
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Кроме "Шахтера", интерес к форварду проявляет целый ряд европейских топ-клубов, среди которых "Ювентус".
Основной форвард "Шахтера" Лассина Траоре получил травму в начале октября и пропустит около года.
Альварес лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Аргентины. На его счету 15 голов и шесть ассистов в 16 матчах.
В июне Альварес дебютировал за сборную Аргентины, за которую провел пять матчей, голов не забивал.
20 ноября "Шахтер" проведет матч чемпионата Украины против "Руха". Отчет об игре читайте на нашем сайте.
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