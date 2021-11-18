"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

 
Ексклюзивы
1/5
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 2340
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
5 Просмотров: 2394
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 693
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 648
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 8821
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3177
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 864
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1125
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 963
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
5
5
10
4
5
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
Видео
Все видео
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Это же не фильм для взрослых - бывший вратарь сборной России вспомнил, как просматривал видео гола Шевченко
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Джокович сошел с ума от радости после выхода Сербии на Кубок мира
Почему Украина победила Боснию
Почему Украина победила Боснию
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 891
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2403
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1035
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 954
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8226
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 342
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
четверг, 18 ноября 2021 09:22

"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины
Хулиан Альварес с 2021 года играет за сборную Аргентины. Фото: Gettyimages.com/

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах форвардасборной Аргентины и "Ривер Плейт" 21-летнего Хулиана Альвареса.

"Горняки" готовы заплатить за аргентинского нападающего €20 млн, сообщает итальянский инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марлос оттягивает решение о подписании контракта с "Шахтером"

Кроме "Шахтера", интерес к форварду проявляет целый ряд европейских топ-клубов, среди которых "Ювентус".

Основной форвард "Шахтера" Лассина Траоре получил травму в начале октября и пропустит около года.

Альварес лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Аргентины. На его счету 15 голов и шесть ассистов в 16 матчах.

В июне Альварес дебютировал за сборную Аргентины, за которую провел пять матчей, голов не забивал.

20 ноября "Шахтер" проведет матч чемпионата Украины против "Руха". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" предлагает €20 млн за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

В Киеве состоялась интронизация Патриарха, который 40 лет прожил в США

Объявили трехдневный траур: погибли шахтеры

Самое читаемое
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
5
 Просмотров: 12600
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 9351
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 8830
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 7353
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 6435
Спорт
Шевченко имеет серьезные кадровые проблемы накануне матча против Моуриньо
Шевченко имеет серьезные кадровые проблемы накануне матча против Моуриньо Просмотров: 9
Не понравилась игра за сборную? Дочь показала Зинченко средний палец
Не понравилась игра за сборную? Дочь показала Зинченко средний палец Просмотров: 135
Определилась победительница Итогового турнира
Определилась победительница Итогового турнира Просмотров: 162
Петраков официально стал полноценным тренером сборной Украины
Петраков официально стал полноценным тренером сборной Украины Просмотров: 135
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
Показали, как Канада обыграла Мексику в трескучий мороз
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
11
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
5
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
3
Доллар дорожает второй день подряд
3
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
2
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
Голосов: 468
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть