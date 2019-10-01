"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы

Три последних всттречи горняков против "Сити" завершились разгромом

Сегодня в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встретится в Милане с "Аталантой". Обе команды замыкают турнирную таблицу, поскольку проиграли стартовые матчи.

Рассказываем, как "Шахтер" уступил две недели назад "Манчестер Сити".

Гости сразу завладели инициативой и начали давить на ворота Андрея Пятова. Однако до 24 минуты "Шахтер" успешно отбивался. На 12 минуте горняки создали свой первый опасный момент. Марлос пробил издали, но мяч разминулся с дальней штангой.

Англичане свой момент использовали рационально. На 24 минуте после затяжной атаки "Сити" мяч попал в штангу. Пятов не успел подняться, как Марез вплотную расстрелял ворота - 0:1.

На 35 минуте Мораес имел возможность сравнять счет. Натурализованный бразилец получил пас на ход от Тайсона, вышел один на один, но сблизился с голкипером и не сумел переиграть его.

Наказание пришло через 3 минуты. Гюндоган получил отличный пас от Мареза, вышел один на один и вплотную расстрелял Пятова - 0:2.

Не везло в тот вечер Мораесу. На 41 минуте он снова выскочил на свидание с голкипером, но не сумел нанести акцентованный удар.

И это еще не все. На 50 минуте Мораес третий раз вышел тет-а-тет с вратарем, обвел его, но завозился с мячом и не сумел попасть в пустые ворота.

"Сити", который в то время прочно владел инициативой, наказал хозяев на 76 минуте. Гостям удалась классическая контратака с пасом Де Брюйне на ход Жезусу. Габриэль показал своему опытному коллеге как надо реализовывать моменты - 0:3.

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Это было четвертое поражение "Шахтера" в пяти проведенных матчах против "Манчестер Сити".