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среда, 16 июня 2021 18:38

"Шахтер" покупает форварда "Аякса" за €8 млн

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&quot;Шахтер&quot; покупает форварда &quot;Аякса&quot; за €8 млн
Лассина Траоре должно усилить нападение "Шахтера". Фото: Gettyimages.com

Донецкий "Шахтер" договорился о трансфере форварда "Акса" 20-летнего Лассина Траоре.

Нападающий уже вылетел в Киев для прохождения медосмотра и подписания контракта с "горняками", сообщает De Telegraaf

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Сумма трансфера составит €8 млн. Контакт нападающего будет рассчитан до лета 2026 года.

У футболиста остался еще год соглашения с "Аяксом", а новое он не хотел подписывать.

Траоре действует на позиции центрального нападающего. Отличается хорошим физическими качествами и антопометрией

В прошлом сезоне Лассине Траоре провел за "Аякс" 18 матчей, в которых забил 8 голов.

Основной форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму и рискует не сыграть в первой части нового сезона.

Траоре станет вторым новичком "Шахтера" летом после бразильца Педриньйо, который перешел из "Бенфики" за € 18 млн.

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