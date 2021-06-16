"Шахтер" покупает форварда "Аякса" за €8 млн

Донецкий "Шахтер" договорился о трансфере форварда "Акса" 20-летнего Лассина Траоре.
Нападающий уже вылетел в Киев для прохождения медосмотра и подписания контракта с "горняками", сообщает De Telegraaf
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Сумма трансфера составит €8 млн. Контакт нападающего будет рассчитан до лета 2026 года.
У футболиста остался еще год соглашения с "Аяксом", а новое он не хотел подписывать.
Траоре действует на позиции центрального нападающего. Отличается хорошим физическими качествами и антопометрией
В прошлом сезоне Лассине Траоре провел за "Аякс" 18 матчей, в которых забил 8 голов.
Основной форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму и рискует не сыграть в первой части нового сезона.
Траоре станет вторым новичком "Шахтера" летом после бразильца Педриньйо, который перешел из "Бенфики" за € 18 млн.
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