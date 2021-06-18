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пятница, 18 июня 2021 19:37

"Шахтер" подписал "нового Лукаку"

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&quot;Шахтер&quot; подписал &quot;нового Лукаку&quot;
Лассина Траоре должно усилить нападение "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Форвард амстердамского "Аякса" 20-летний Лассина Траоре стал игроком "Шахтера".

Нападающий подписал контакт с "горняками" до лета 2026, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Накануне Траоре в Киеве успешно прошел медосмотр. По сообщению СМИ сумма трансфера составила €8 млн.

Новичка "Шахтера" сравнивал со звездой "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку за похожий силовой стиль игры.

Лассина Траоре выступал за Аякс с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает Траоре в € 6.5 млн

Основной форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил травму и рискует не сыграть до первой части сезона.

Это уже второй трансфер "Шахтера" летом. Сначала "горняки" подписали Педриньйо с "Бенфики" за €18 млн.

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