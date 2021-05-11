"Шахтер" подписал контракт с новым тренером - СМИ

Роберто Де Дзерби будет работать в Украине Фото: ФК "Сассуоло"

Наставник "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзерби подписал контракт с "Шахтером".

Итальянский тренер возглавит донецкую команду после завершения сезона в Серии А, сообщает Sassuolo News.

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Стороны согласовали детали будущего сотрудничества и подписали контракт. Срок действия соглашения рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Итальянский специалист будет зарабатывать в донецком клубе €2 млн + бонусы.

Предыдущий наставник "Шахтера" Луиш Каштру уже покинул команду. Контракт португальского тренера закончился, а новый договор ему не предлагали.

"Шахтер" провалил сезон 2020/2021. Команда не получила ни одного трофея. Роберто Де Дзебри возглавляет "Сассуоло" второй сезон. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице.