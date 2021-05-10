Ахметов взял на себя ответственность за провальный сезон "Шахтёра"

Ринат Ахметов возглавляет "Шахтер" более 20 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Президент "Шахтёра" Ринат Ахметов подвел итоги сезона-2020/21 для своей команды.

Ахметов взял всю ответственность на себя за неудачные выступления донецкой команды.

"Если мы выиграем, это заслуга всех, в том числе, и тренера, а когда мы проигрываем, то во всем виноват тренер. Я категорически против, чтобы мы так говорили. Я считаю, если мы проиграли, то во всем виноват я, а если мы выиграли - это заслуга всех.

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Значит, мы что-то не увидели. Значит, мы что-то недосмотрели. И я - прежде всего. Поэтому тысячи извинений перед болельщиками. Я считаю, что мы сделаем все для того, чтобы в будущем радовать своих болельщиков яркой, красивой, содержательной игрой. И самое главное - победной игрой.

А когда я не брал ответственность на себя? Я уже 25 лет - 11 октября будет 25 лет - говорю, что если мы выиграем, это заслуга всех, если проиграем, прежде всего, должен я.

Я не могу пообещать, что мы выиграем следующее чемпионство, но я могу пообещать, что мы будем для этого все делать, - сказал Ахметов в эфире "Великого футбола".

В текущем сезоне "Шахтёр" впервые за пять лет не стал чемпионом Украины, вылетел из Кубка Украины на стадии 1/4 финала от представителя первой лиги "Агробизнеса" и дошел до 1/8 Лиги Европы. Контракт с наставником команды Луишем Каштру не будет продлен. По сообщению СМИ, его заменит итальянец Роберто Де Дзерби.