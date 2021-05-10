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вторник, 11 мая 2021 06:11

На последний матч чемпионата "Шахтёр" приехал на 48-летнем автобусе
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Донецкий "Шахтёр" на матч заключительного тура чемпионата Украины с "Ингульцем" приехал на ретроавтобусе ЛАЗ-697М "Турист" 1973 года выпуска.

Эту поездку приурочено к 85-летию, которое клуб празднует в этом году, сообщает официальный сайт "горняков".

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На таком же транспорте "Шахтер" передвигался в 1970-х годах. Автобус в идеальном состоянии и специально дооборудованный для футбольной команды, а на его кузов нанесены ретростилистику того времени.

Поездка на ретроавтобусе от киевского отеля "Опера" до "Олимпийского" вызвала живые эмоции игроков и тренеров "Шахтёра".

Автор: Instagram.com/fcshakhtar
 

Автор: Instagram.com/fcshakhtar
 

Автор: Instagram.com/fcshakhtar
 

Автор: Instagram.com/fcshakhtar
 

Автор: Instagram.com/fcshakhtar
 

Матч против "Ингульца" завершился победой "горняков" -1:0.

"Шахтер" занял второе место по итогам прошлого сезона. Команда Луиша Каштру уступила "Динамо" 11 очков.

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