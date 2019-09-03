"Шахтер" подписал капитана сборной Бразилии

Витао подписал контракт с "Шахтером" на 5 сезонов

Донецкий "Шахтер" усилил центр защиты пригласив капитана молодежной сборной Бразилии.

"Горняки" на своем официальном сайте объявили о подписании бразильца Витао. Контракт рассчитан на 5 лет.По сообщением СМИ сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Предыдущей командой защитника был "Палмейрас", где он выступал за молодежную команду. Также прошел путь через юношеские сборные Бразилии, где играл вместе с Тете, Маркиньос Сиприано, Маркосом Антонио и Фернандо. В сборной Ю -20 Витао является капитаном команды.

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Конкурентами Добро пожаловать на позиции центрального защитника в "Шахтере" будут: Хочолава, Матвиенко и Кривцов. Зимой "горняки" продали в "Зенит" Ракицкого. Замену Ярославу так и не удалось найти.