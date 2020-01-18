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суббота, 18 января 2020 12:14

"Шахтер" переманивает спортивного директора "Фиорентины"

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&quot;Шахтер&quot; переманивает спортивного директора &quot;Фиорентины&quot;
Горнякам нравится работа Праде на тансферном рынке

"Шахтер" ведет переговоры со спортивным директором "Фиорентины" Даниэле Праде. Представитель "горняков" уже встретился с 52-летним итальянским специалистом.

Чемпионы Украины хотят, чтобы Праде приступил к работе в новом для себя клубе летом 2020 года, когда закончится его контракт с "Фиорентиной". Об этом пишет sport.ua

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Праде является спортивным директором "Фиорентины" с 2012 года. Ранее он также работал в "Роме", "Удинезе", "Сампдории" и других итальянских клубах.

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Дата
18
января

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