"Шахтер" отказался отпустить Тайсона в "Милан"

Тайсон продолжают свои выступления в "Шахтере"

Лидер "Шахтера" Тайсон останется в донецкой команде.

Бразилец Тайсон не перейдет в "Милан" — переговоры "Шахтера" и итальянского клуба завершились неудачей. Об этом сообщают "Gazzetta dello Sport и Milan News".

По данным источников, "Шахтер" просит за Тайсона 30 миллионов евро, однако "Милан" отказывается платить такую сумму за 31-летнего футболиста.

"Милан" пытался снизить цену и найти компромиссное решение. "Россонери"хотели арендовать бразильца с обязательством выкупа за 25 миллионов евро, но "горняки" отклонили это предложение.

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Трансферное окно в Серии А закрывается сегодня, 2 сентября.