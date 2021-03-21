"Шахтер" отдал чемпионство "Динамо"

В первом круге чемпион без проблем разобрался со "Львовом"

Футбольный клуб "Львов" создал самую громкую сенсацию чемпионата Украины, обыграв в Харькове чемпиона - донецкий "Шахтер" - 3: 2. У львовян забивали Альваро, Ныч и Шина, у "Шахтера" - дважды Соломон.

"Шахтер" ужасно сыграл в обороне, еще раз подтвердив, что команда сейчас неуправляема. Бразилец Витао представлял чудеса беспомощности против форвардов "Львова". Игрок сборной Матвиенко банально проспал рывок Шины, следствием чего стала желтая карточка Трубину, пенальти и третий гол львовян.

Куда девалась гибкость, импровизация и тактическая выучка чемпиона! Вся опасность для "Львову" сегодня шла от одинокого Манора Соломона. Он забивал, отдавал и демонстрировал чудеса техники. Но обыграть самостоятельно всю команду соперника даже такому мастеру не под силу. Бразильцы моментально разучились играть, и если бы не две голевые возможности Мораеса в начале встречи, то и вспомнить не было бы чего.

Каштру, кажется, свое отыграл. Вряд ли ему подарят развал команды во втором круге. Фактически, после 19 тура борьбу за чемпионство можно считать завершенной. Если "Заря" сможет сегодня обыграть на выезде "Колос", то и второе место может оказаться под угрозой. Поэтому вполне реально уже завтра "Шахтер" возглавит Дарио Срна.

Можно еще позвать Мирчу Луческу, который находится на расстоянии вытянутой руки, но при всей любви к "Шахтеру" вряд ли Мирча решится на такой шаг.

"Шахтер" сам себя перехитрил. Слишком большой оказалась цена судейской ошибки в матче с "Олимпиком". Если бы тогда дончане собрали волю в кулак и смогли дожать земляков без помощи судей, возможно кризис прошел бы быстрее. А так арбитр Иванов со товарищи сделал медвежью услугу "Шахтеру".

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"Шахтер" на 7 баллов отстает от киевского "Динамо" за 7 туров до окончания чемпионата. С новым тренером Мирчей Луческу киевляне могут прервать четырехлетнюю чемпионскую серию своих оппонентов.