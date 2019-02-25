"Шахтер" одолел "Александрию" и сохранил отрыв от "Динамо" - видео

Марлос, слева, и Мораес забили по мячу александрийцам. Фото: ФК "Шахтер"

В центральном поединке 19 тура чемпионата Украины по футболу лидер "Шахтер" встретился с идущей третьей "Александрией".

Подопечные паулу Фонсеки обеспечили результат до перерыва: Марлос воспользовался передачей Тайсона и вывел свою команду вперед.

Во втором голе Марлос ассистировал Мораесу.

После перерыва арбитр назначил спорный пенальти, который не реализовал Марлос - голкипер Панькив справися с ударом натурализованого бразильца.

В составе донецкой команды в УПЛ дебютировал израильтянин Соломон.

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"Шахтер" - "Александрия" 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвиенко, 90), Марлос, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик (Майкон, 69), Коваленко (Соломон, 79), Мораес

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Стецков (Микицей, 46), Дедечко, Банада, Гречишкин (Пономарь, 77), Запорожан, Лучкевич, Ковалец, Полярус (Ситало, 46)

Предупреждения: Кривцов (11) - Стецков (25), Дедечко (55), Ситало (88)

Победа позволила "горнякам" сохранить отрыв от "Динамо" в 7 очков.