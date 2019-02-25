"Шахтер" одолел "Александрию" и сохранил отрыв от "Динамо" - видео

В центральном поединке 19 тура чемпионата Украины по футболу лидер "Шахтер" встретился с идущей третьей "Александрией".
Подопечные паулу Фонсеки обеспечили результат до перерыва: Марлос воспользовался передачей Тайсона и вывел свою команду вперед.
Во втором голе Марлос ассистировал Мораесу.
После перерыва арбитр назначил спорный пенальти, который не реализовал Марлос - голкипер Панькив справися с ударом натурализованого бразильца.
В составе донецкой команды в УПЛ дебютировал израильтянин Соломон.
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"Шахтер" - "Александрия" 2:0
Голы: Марлос, 14, Мораес, 35
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвиенко, 90), Марлос, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик (Майкон, 69), Коваленко (Соломон, 79), Мораес
"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Стецков (Микицей, 46), Дедечко, Банада, Гречишкин (Пономарь, 77), Запорожан, Лучкевич, Ковалец, Полярус (Ситало, 46)
Предупреждения: Кривцов (11) - Стецков (25), Дедечко (55), Ситало (88)
Победа позволила "горнякам" сохранить отрыв от "Динамо" в 7 очков.
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