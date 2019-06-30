"Шахтер" одержал вторую победу на сборах

Сикан забивает во второй игре подряд

Донецкий "Шахтер" победил болгарсский ЦСКА - 1:0 в товарищеском матче на сборе в Австрии. Единственный мяч на 9 минуте игры забил Даниил Сикан.

Основной форвард горняков Жуниор Мораес получил травму и вместо него на поле вышел новоиспеченный чемпион мира.

Даниил забил после затяжной атаки, которая началась с правого фланга. Удар Марлоса парировал голкипер, мяч подхватил Виктор Коваленко, который прострелил прямо на Сикана. Даниилу осталось подставить ногу - 1:0.

В первой половине игры "Шахтер" имел еще несколько возможностей, но не реализовал их. Увеличить преимущество не смогли Исмаили и тот же Сикан. ЦСКА тоже потерял несколько возможностей. Особенно близки к успеху болгары были в конце тайма, когда не попали в ворота, которые неосмотрительно оставил Андрей Пятов.

Во втором тайме "" Шахтер поменял весь состав. На поле вышли молодые бразильцы. Шла равная игра с небольшим преимуществом горняков, однако счет не изменился - 1:0 в пользу "Шахтера".

"Шахтер" – ЦСКА – 1:0

Гол: Сикан (9)

"Шахтер" (1 тайм): Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Марлос, Степаненко, Коваленко, Соломон, Тайсон – Сикан

"Шахтер" (2 тайм): Шевченко – Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано – Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок – Тете, Фернандо, Сикан

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В первом контрольном матче подопечные Луиша Каштру победили другой болгарский клуб - "Лудогорец" - 3:0.