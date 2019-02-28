"Шахтер" объявил о подписании бразильца - официально

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2601
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1296
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
2 Просмотров: 873
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 2079
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1458
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 747
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 3204
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1611
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 540
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
8
6
4
16
14
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Капитан &quot;Реала&quot; объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Капитан "Реала" объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Видео
Все видео
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Как "Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании - видео
Что нужно знать о потенциальном новичке "Шахтера" Тете
Что нужно знать о потенциальном новичке "Шахтера" Тете
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1296
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1458
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1341
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4311
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2979
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 45
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
четверг, 28 февраля 2019 16:10

"Шахтер" объявил о подписании бразильца - официально

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; объявил о подписании бразильца - официально
Тете, слева, продолжит выступления в составе дончан. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Гремио" Тете продолжит карьеру в "Шахтере".

С футболистом подписан контракт сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".

По информации Globo, горняки заплатили "Гремио" 10 миллионов евро.

Бразильский клуб получит 15% от суммы последующего трансфера хавбека из "Шахтера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о потенциальном новичке "Шахтера" Тете

Воспитанник "Гремио" выступал за юношеские и молодежные команды бразильского клуба. Провел 7 матчей в составе сборной Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки в Чили.

По данным СМИ, зарплата 19-летнего бразильца составит 1,44 млн евро в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" объявил о подписании бразильца - официально». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Умер один из создателей атомной бомбы

Об открытии структуры ДНК ученые объявили в пабе

Тимошенко напомнили фотографию с российским послом

Самое больше яйцо снесла курица итальянской породы

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 30049
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи делают уникальные операции Просмотров: 23256
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 18504
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 3 Просмотров: 14464
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10362
Спорт
Украинский футболист рассказал, нарушал ли закон, играя в Крыму
Украинский футболист рассказал, нарушал ли закон, играя в Крыму Просмотров: 198
Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт
Украинский игрок рассказал, как собирался получить российский паспорт Просмотров: 279
Тренер "Челси" объяснил, почему наказал Кепу
Тренер "Челси" объяснил, почему наказал Кепу Просмотров: 216
"Ноль шансов" - экс-тренер "Динамо" не верит в команду в матчах с "Челси"
"Ноль шансов" - экс-тренер "Динамо" не верит в команду в матчах с "Челси" Просмотров: 306
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
Как "Челси" одолел "Тоттенхэм" в АПЛ - видео 
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
9
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
6
Кабмин озвучил безотлагательное решение об украинских артистах в России
4
Организаторы Евровидения отреагировали на решение Украины
3
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Голосов: 38
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua