"Шахтер" объявил о подписании бразильца - официально

Полузащитник "Гремио" Тете продолжит карьеру в "Шахтере".
С футболистом подписан контракт сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".
По информации Globo, горняки заплатили "Гремио" 10 миллионов евро.
Бразильский клуб получит 15% от суммы последующего трансфера хавбека из "Шахтера".
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Воспитанник "Гремио" выступал за юношеские и молодежные команды бразильского клуба. Провел 7 матчей в составе сборной Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки в Чили.
По данным СМИ, зарплата 19-летнего бразильца составит 1,44 млн евро в год.
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