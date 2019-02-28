"Шахтер" объявил о подписании бразильца - официально

Тете, слева, продолжит выступления в составе дончан. Фото: ФК "Шахтер"

Полузащитник "Гремио" Тете продолжит карьеру в "Шахтере".

С футболистом подписан контракт сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт "горняков".

По информации Globo, горняки заплатили "Гремио" 10 миллионов евро.

Бразильский клуб получит 15% от суммы последующего трансфера хавбека из "Шахтера".

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Воспитанник "Гремио" выступал за юношеские и молодежные команды бразильского клуба. Провел 7 матчей в составе сборной Бразилии U-20 на чемпионате Южной Америки в Чили.

По данным СМИ, зарплата 19-летнего бразильца составит 1,44 млн евро в год.