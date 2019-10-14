"Шахтер" не захотел продавать своего таланта за 3 млн евро в итальянский клуб

Валерий Бондарь летом стал обладателем молодежного Кубка мира в Польше. Фото: ФК "Шахтер".

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь летом мог перейти в Кальяри, об этом повидомоляе "Footballhub".

Представители клуба из Сардинии хотели добиться перехода 20-летнего игрока за 3 миллиона евро, однако это предложение не устроило донецкий клуб.

В прошлом году из "Шахтера" в "Кальяри" перешел экс-капитан горняков Дарио Срна, который уже вернулся в Украину и работает помощником коуча дончан Луиша Каштру.

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В текущем сезоне Бондарь сыграл в 4 матчах в Премьер-лиге за "Шахтер", забив 1 гол. "Кальяри" на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы Серии А.