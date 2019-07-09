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вторник, 09 июля 2019 13:00

"Шахтер" не смог приобрести главного героя Копа Америка

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&quot;Шахтер&quot; не смог приобрести главного героя Копа Америка
После успешной игры на Копа Америка интерес к Эвертона проявляют ведущие клубы Европы

"Шахтер" сделал предложение "Гремио" по трансферу нападающего Эвертона, но получил отказ от бразильского клуба, сообщает в Twitter журналист Фарид Хермано.

По информации журналиста, заинтересованность в трансфере Эвертона проявляет и "Манчестер Сити", но "Гремио" не собирается расставаться этим летом со своим лидером.

Эвертон в текущем чемпионате Бразилии отыграл за "Гремио" 6 матчей — в них забил 3 мяча. В ночь с воскресенья на понедельник вместе со сборной Бразилии форвард выиграл Копа Америка. На турнире он стал лучшим бомбардиром, забив 3 мяча.

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Новый сезон "Шахтер" откроет игрой за Суперкубок Украины. 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять "Динамо".

https://sportarena.com
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