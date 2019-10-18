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пятница, 18 октября 2019 09:27

"Шахтер" не отпустил своего защитника в АПЛ

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&quot;Шахтер&quot; не отпустил своего защитника в АПЛ
Летом Валерий Бондарь имел предложения от итальянских и английских клубов. Фото: ФК "Шахтер"

20-летний защитник "Шахтера" Валерий Бондарь летом мог перейти в один из клубов АПЛ.

Об этом пишет "Команда №1".

Футбольный агент Юрий Данченко прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника "горняков" Валерия Бондаря.

"Не только" Кальяри ", но и английские клубы интересовались этим защитником. Однако" горняки "дал ясно понять, что этого футболиста не будут отдавать в аренду, а тем более продавать.

Это неудивительно, поскольку Валерия начали подпускать к матчам за основной состав. А чем чаще Бондарь будет выходить на поле, тем у него больше шансов попасть не только в "молодежку", но и в главную команду страны ", - сказал Данченко.

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Летом Валерий Бондарь стал обладателем молодежного Кубка мира в Польше. В составе "Шахтера" в текущем сезоне провел 4 матчей, в которых забил один мяч.

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