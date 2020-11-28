"Шахтер" не отпускает Тайона и правильно делает – журналист

Тайсон зимой мог перейти в "Рому". Фото ФК "Шахтер"

Генеральный директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов поделился своим мнением относительно нынешних проблем донецкого "Шахтера".

- Шахтер пропустил период, когда нужно было обновить команду? Если мы посмотрим на основной состав "Шахтера" и тех, кто есть на замену, то, по сути, на каждую позицию в донецкой команде есть игрок.

Если говорить, почему это обновление не сработало, то здесь, действительно, есть вопросы, в данном случае, не к Каштру. Он, как раз тот тренер, который начал работать с резервом "Шахтера" и мы его увидели. Я думаю, что вопросы нужно искать в предыдущем трехлетнем цикле, когда главным тренером был Паулу Фонсека и мы его за это критикуем, что он не работает с ближайшим резервом. На сегодняшний день это именно та ситуация, возьмем на примере Тайсона. Все знают, что у него определенная проблема, он хочет покинуть клуб до истечения контракта, "Шахтер", естественно, его не отпускает, в чем абсолютно прав. Но в итоге получается ситуация, при которой Тайсон играет не так, как он может, но и с другой стороны, стабильности у его дублеров пока что не хватает.

Я думаю, что вот именно те три года, где плавно не вводилась молодежь в состав, является сейчас той турбулентностью, которая появляется в команде. А когда задают вопрос, что происходит, одной из версий является, что в Шахтере идет смена поколений, а это всегда сложный процесс, потому что, кроме футбольного поля, есть еще и раздевалка, - сказал Александр Денисов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разница в 6 голов в первом матче – справедлива, сегодня в 4 – нет – Каштру

В нынешнем сезоне Тайсон сыграл за "Шахтер" 8 матчей, в которых забил 2 мяча.