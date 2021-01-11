"Шахтер" не хочет терять бразильца

Дентиньо не имеет стабильного места в составе "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" предложил своему форварду 31-летнему Дентиньо новый контракт.

"Горняки" не хотят терять футболиста, соглашение которого с клубом завершается в ноябре 2021-го, сообщает бразильский журналист Хорхе Никола в Twitter.

Интерес к Дентиньо проявлял "Коринтианс". В бразильском клуба рассчитывали, что футболисту удастся согласовать с "Шахтером" уход на правах свободного агента.

В "Коринтиансе" были готовы разговаривать с Дентиньо о контракте только в том случае, если игрок согласился бы пойти на снижение зарплаты по сравнению с той, которую он получает в Украине.

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Дентиньо присоединился к "Шахтеру" летом 2011 года, но так и не смог стать основным футболистом за это время. Даже полсезона выступал за "Бешикташ" на правах аренды.