"Шахтер" нашел футбольного таланта в Эквадоре

Фото:"Шахтер"

Донецкий "Шахтёр" интересуется эквадорским центральным защитником 19-летним Пьеро Инкапье. Футболист выступает за аргентинский клуб "Тальерес". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

В нынешнем чемпионате Аргентины Инкапье провёл 13 матчей и получил три жёлтые карточки. Контракт защитника с клубом действует до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн.

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Ранее защитник "Шахтёра" Давид Хочолава перешёл в чемпионат Дании. Футболист подписал контракт с "Копенгагеном". Игрок провёл в составе клуба 83 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами. Он трижды стал чемпионом Украины (2018, 2019, 2020), дважды – обладателем Кубка (2018, 2019) и один раз – Суперкубка (2017).