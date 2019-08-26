"Шахтер" нацелился на украинском таланта

Вакула забил "Шахатрю" в последней очной игре с "Мариуполем"

"Шахтер" заинтересовался 20-летним вингером "Мариуполя" Владиславом Вакулой.

"Горняки" в ближайшие дни могут заключить долгосрочный контракт с юным футболистом, сообщает "Команда №1".

Отмечается, что в случае перехода Вакулы в донецкую команду, вингер продолжит выступать за мариупольскую команду на правах аренды ближайшие полгода.

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Вакула выступает Мариуполя с лета прошлого года, куда перебрался из "Феникса2 (Буча), до этого известного как Каменская" Сталь ". Всего в нынешнем розыгрыше УПЛ 20-летний игрок сыграл в 6 матчах за азовцев и забил 2 гола.



